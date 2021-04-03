شكرا لقرائتكم خبر عن وست بروميتش يقسو على تشلسي في عقر داره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مني تشلسي بالخسارة الأولى بإشراف مدربه الألماني توماس توخيل عندما سقط بنتيجة مدوية ومفاجئة 2-5 على أرضه أمام وست بروميتش ألبيون وصيف القاع، السبت، عقب طرد مدافعه البرازيلي تياغو سيلفا بعد مرور نصف ساعة في افتتاح المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحقق تشيلسي سلسلة من 14 مباراة من دون هزيمة في جميع المسابقات منذ وصول توخيل إلى رأس الجهاز الفني خلفاً لفرانك لامبارد في يناير الماضي.

إلا أن هذه البداية المثيرة وصلت إلى نهاية غير متوقعة أمام خصم غير متوقع على ملعب "ستامفورد بريدج"، لتشكل نكسة في مسعى النادي اللندني لإنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأوائل المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وكان هذا الفوز الاول لوست بروميتش في معقل تشيلسي في الدوري منذ العام 1978، وافتتح الأمريكي كريستيان بوليسك التسجيل للبلوز (27) قبل أن يطرد سيلفا بعد دقيقتين إثر إنذارٍ ثانٍ ما شكل منعطفاً للمباراة.

وأنهى وست بروميتش الشوط الاول متقدمًا 2-1 بهدفين في الوقت بدل الضائع بفضل ثنائية البرازيلي ماتيوس بيريرا، قبل أن يواصل تفوقه بهدف ثالث للإيرلندي كالوم روبنسون (63) ورابع للسنغالي مبايي دياغني (68).

أعاد البديل مايسون ماونت آمالاً ضئيلة بتقليصه الفارق في الدقيقة 71، إلا أن النادي اللندني لم ينجح في البناء على ذلك قبل أن يقضي عليه روبنسون بهدف خامس في الوقت بدل الضائع (90+1).

وكانت هذه الخسارة الأولى لتشيلسي في الدوري في عشر مباريات ليبقى في المركز الرابع (51 نقطة) الذي قد يخسره في حال فوز وست هام الخامس (49) وتوتنهام السادس (48) في مباراتيهما.

وبعد أن اهتزت شباك البلوز مرتين فقط في 14 مباراة في عهد توخيل وحافظوا على نظافتها في المباريات السبع الاخيرة، شكلت الأهداف الخمسة اليوم صفعة للفريق. وللمرة الأولى منذ العام 2011 ضد ارسنال، تلقى مرمى تشيلسي خمسة أهداف على أرضه في الدوري.

وكانت هذه المباراة الاولى لسيلفا منذ أوائل فبراير بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، ويبدو أن مواجهة وست بروميتش تجلب سوء الحظ للبرازيلي، إذ ارتكب في اللقاء الأول الذي جمعهما هذا الموسم هفوة دفاعية أدت إلى هدف لصالح أصحاب الأرض في مباراة عوّض خلالها تشيلسي تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل 3-3.