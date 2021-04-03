شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل: من المهم أن نستوعب الخسارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي أن فريقه لم يحسن التعامل مع المباراة بعد طرد لاعبه تياغو لوبيز مبيناً أن الخسارة تعد قاسية وفي توقيت يطمح فيه الفريق للصعود إلى مركز متقدم في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكان تشيلسي سقط السبت أمام منافسه وست بروميتش ألبيون 5-2، ليعزز الأخير آماله في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال توخيل بعد المباراة: لم نتمكن من التعامل مع البطاقة الحمراء. لا أعرف لماذا أهدرنا هدفين سهلين للغاية، ما يمكن أن يكون خطأ حدث بعد البطاقة الحمراء كل تسديدة منهم كانت هدفاً؛ لكن من المهم أن نستوعب الخسارة لم أكن أتوقع ذلك، والآن علينا أن نتحمل مسؤولياتنا وأن نتخطى الأمر إنها دعوة للاستيقاظ وستكون استجابتنا سريعة.

وشكلت المباراة أسوأ استعداد لمواجهة بورتو البرتغالي في ربع نهائي دوري الأبطال في إشبيلية الاربعاء؛ حيث ستقام مباراته البيتية أيضاً في المدينة الأندلسية؛ بسبب قيود السفر المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

من جهته رفع فريق المدرب سام ألاردايس رصيده إلى 21 نقطة لكنه لا يزال على بعد سبع نقاط من المنطقة الآمنة قبل ثماني مباريات من النهاية.

وقال سام ألاردايس مدرب وست بروميتش: سينظر الناس دائماً إلى واقع أن المنافس بات يلعب بعشرة لاعبين لكني أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل رائع وصنعنا بعض الفرص. أعتقد أن تياجو سيلفا كان محظوظاً في البقاء في الملعب بعد الخطأ الأول.

وأضاف: كل أهدافنا جاءت بشكل رائع، ولا يتعلق الأمر فقط باللمسة الأخيرة لكن من خلال بناء الهجمة أيضاً. من المؤسف أننا لم نظهر هذا المستوى في بعض المباريات الأخرى لكن هذا يمنحنا أيضاً بعض الأمل.