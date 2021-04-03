شكرا لقرائتكم خبر عن بحث آلية الحد من «الحوادث الجبلية» في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وإدارة الدفاع المدني في الإمارة، تسجيل تصاعد ملحوظ في «الحوادث الجبلية»، خلال الأشهر الماضية، بسبب الإقبال المطرد على المناطق الجبلية، فيما يبحث الجانبان آليات مشتركة وفاعلة لتعزيز جودة وسرعة التعامل مع «الحوادث الجبلية».

وعقد العميد عبدالله الحديدي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة بالإنابة، اجتماعاً مع العميد محمد الزعابي، مدير إدارة الدفاع المدني بالإمارة، بحضور العميد د. محمد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بالقيادة الشرطية، لبحث آليات تنظيم العمل في مواجهة حوادث المفقودين والمصابين وسواها في المرتفعات الجبلية.

وأكد الحديدي أن الاجتماع يعكس حرص شرطة رأس الخيمة على تعزيز قنوات التعاون مع إدارة الدفاع المدني، لكونها أحد الشركاء الاستراتيجيين وإحدى الجهات المعنية بالتعامل مع بلاغات الحوادث الجبلية، التي سجلت تنامياً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة الماضية.

نقاط تعاون

وأوضح أن الاجتماع وضع عدداً من نقاط التعاون والآليات التنسيقية، التي يجب اتباعها عند استقبال بلاغات المفقودين والمصابين في «الحوادث الجبلية»، لاسيما في المواقع الوعرة، لتقديم الخدمة ومد يد العون والمساعدة بالجودة المنشودة والسرعة العالية، مشيداً بالدور، الذي تؤديه إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، وتعاونها المستمر ومشاركتها في الحفاظ على أمن المجتمع.

تحد قوي

وأشار الزعابي إلى أن الحوادث الجبلية آخذة بالتزايد في الآونة الأخيرة، نتيجة الإقبال المطرد من قبل السياح والمواطنين والمقيمين على المناطق الجبلية، لممارسة هواياتهم وأنشطتهم الجبلية، ما يشكل تحدياً قوياً للجهات المختصة في التعامل مع هذه النوعية من الحوادث.

أفكار جديدة

ولفت إلى اجتماع موسع، الأسبوع القادم، يضم كافة الجهات المختصة، في كل من شرطة رأس الخيمة، وإدارة الدفاع المدني، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحية، ودائرة الخدمات العامة، والإسعاف الوطني والبلدية، للتباحث حول الأفكار، التي تحد من تكرار الحوادث الجبلية، وتضمن تقديم المساعدة بالشكل الأمثل عند تلقي البلاغات الخاصة بتلك الحوادث، التي تشكل تهديداً فعلياً لسلامة رواد الجبال، وتستنزف وقت وجهد فرق البحث والإسعاف والإنقاذ، وتعرضها للخطر.