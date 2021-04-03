شكرا لقرائتكم خبر عن حبس مهندس آسيوي استولى على معدات صيانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس مهندس آسيوي 6 أشهر وتغريمه 13 ألف 348 درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة لإدانته باستغلال وظيفته والاستيلاء على معدات وأدوات خاصة بصيانة أجهزة تكييف.

وتشير أوراق القضية التي دارت أحداثها في إحدى المؤسسات الحكومية المتخصصة في صيانة المباني حين اكتشف قسم التدقيق والمراقبة الداخلية في المؤسسة قيام المدان باستغلال وظيفته في طلب أدوات صيانة وأجهزة وعدم تركبيها في المواقع التي يشرف عليها.

وأفاد مسؤول الشؤون القانونية في أوراق القضية أن فريق التدقيق على الأعمال في المؤسسة اكتشف أن المدان طلب مواد وأجهزة لتركيبها بقيمة 13 ألف 348 درهم لصيانة تكيف مبنى MBC في مدينة دبي؛ إلا أنه لم يقم بتركيب تلك الأدوات ولم يستخدم الأجهزة التي طلبها.

وذكر أنه تم استدعاء المدان الذي اعترف بالاستيلاء على المواد المذكورة، وتم تحويله إلى النيابة ومنها إلى المحكمة التي قضت بحكمها المتقدم.