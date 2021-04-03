شكرا لقرائتكم خبر عن «تعاونية الشارقة» ترصد 30 مليون درهم لدعم السلع في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصدت تعاونية الشارقة 30 مليون درهم لدعم أكثر من 20,000 سلعة استهلاكية خلال شهر رمضان المبارك ضمن المبادرات المقدمة لتخفيف العبء عن المستهلكين بما في ذلك العروض الخاصة على المنتجات تصل حتى 90 في المئة كما خصصت ميزانية إضافية تبلغ 25 مليون درهم لتخفيض أسعار 15 ألف منتج طوال العام الجاري.

وتقدم ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على دعمه الدائم لمسيرة التعاونية.

وقال إنه بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو ولي العهد الدائمة وجه مجلس إدارة التعاونية بإطلاق حملة «فيض من خير» لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين على حد سواء؛ حيث تحرص تعاونية الشارقة منذ تأسيسها عام 1977 على توفير المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع من خلال 39 فرعاً منتشرة في أنحاء إمارة الشارقة.

وأوضح أن حملة «فيض من خير» لدعم السلع الرمضانية الأساسية تتضمن أربعة عروض ترويجية متواصلة طوال الشهر، إلى جانب العروض الخاصة التي ستبدأ قبل بداية الشهر الفضيل بأسبوع بنسب تخفيض تصل لأكثر من 90 في المئة على جميع المنتجات الاستهلاكية الأساسية، إضافة إلى عروض عيد الفطر المبارك ليصل إجمالي العروض الترويجية المخصصة لهذا الشهر ستة عروض.

وعن المبادرات المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، قال ماجد الجنيد: «إن الجمعية التعاونية في الشارقة بدأت بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الخيرية بالدولة بتوزيع المير الرمضاني في صورة سلال غذائية لتمكين الأسر المستفيدة من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية بالتزامن من حلول الشهر الفضيل». وأشار إلى أن التعاونية بادرت بتخفيض أسعار 15 ألف منتج طوال العام 2021 وخصصت ميزانية إضافية بمبلغ 25 مليوناً ضمن استراتيجيتها لتخفيض الأسعار على المتسوقين. (وام)