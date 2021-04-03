شكرا لقرائتكم خبر عن «المفهم إس بي» بطلاً لكأس سلطان بن خليفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الجواد «المفهم إس بي» من سلطنة عُمان لمالكه سعيد بهوان لقب الشوط الرئيسي لسباق كأس سموّ الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، والذي يعد ختام سباقات نادي الشارقة للفروسية والسباق للموسم الحالي، وجاء التتويج بالمركز الأول للشوط المخصص للخيول العربية الأصيلة، بعدما قطع المسافة البالغة 1700 متر بقيادة الفارس المعتصم البلوشي في زمن وقدره 1:58:40 دقيقة.

وأقيم السباق على المضمار الرملي بنادي الشارقة للفروسية، بمشاركة 79 جواداً من الخيول العربية والمهجنة، تنافسوا على جوائز قدرها 330 ألف درهم.

وفي الشوط الأول، أحرزت الفرس «ظفرة» للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان لقب الشوط الأول شوط مجلس أبوظبي الرياضي لمسافة 1000 متر، بعدما قطع المسافة بزمن 1:04:18 دقيقة، بقيادة الفارس أنتوني فريزو.

وأهدت المهرة «العجايب» لقب الشوط الثاني «اتصالات» لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر، بعدما قطعت المسافة في زمن 2:23:76 دقيقة، بقيادة الفارس أنتوني فريزو.

وتوج الفحل «أشطر» للوثبة للسباقات بلقب الشوط الثالث شوط الأرشيف الوطني والمخصص للخيول العربية الأصيلة بعدما قطع المسافة 1700 متر في زمن وقدره 2:00:05 دقيقة بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي.

ونال الجواد «فالكون كلاوس» لمحمد السعدي لقب الشوط الرابع شوط مجلس الشارقة الرياضي والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1700 متر، بعدما قطع المسافة في زمن 1:48:41 دقيقة، بقيادة الفارس سكيبان مازور.