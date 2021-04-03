شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" بعد زيارتها لبورسعيد: التأمين الصحى الشامل حلم تحقق فى عهد الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت اللجنة الفرعية والمسئولة عن ملف التأمين الصحى، والمنبثقة من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فى إطار خطة عملها التى وضعتها منذ بداية دور الانعقاد العادى الأول للمجلس، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، بزيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد، حيث أولت اهتماما بالغا بملف التأمين الصحى الشامل والذى كانت مرحلتة الأولى بمنطقه مدن القناة وكانت نقطة الانطلاق هى محافظة بورسعيد.

وكانت اللجنة اعتزمت على القيام بزيارة ميدانية تفقدية لمحافظة بورسعيد لتقيم منظومة التأمين الصحى الشامل فى مرحلته الأولى عقب مناقشتها لتقارير الهيئات الثلاثة للتأمين الصحى الشامل النصف سنوية، وهى (هيئة الاعتماد والرقابة، هيئة الرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحى الشامل).

وقالت لجنة الشئون الصحية فى بيان لها اليوم، عن تفاصيل الزيارة، أن اللجنة إذ تؤكد على العمل على نجاح تلك المنظومة بالتوازى مع الاهتمام بالتأمين الصحى القديم حتى يعمم التأمين الصحى الشامل فى شتى ربوع مصر".

وتابعت: "جاءت الزيارة تفعيلا لدورها البرلمانى والرقابى، واستهلت زيارتها بمقر الهيئات الثلاثة، وكذا زيارة العديد من المستشفيات منها بورسعيد العام (السلام)، التضامن، الرمد، النصر، والعديد من الوحدات الصحية منها وحدة بورفؤاد ثان، من أجل الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع إلى آرائهم فى المنظومة بعد مرور عام وثلاثة أشهر على تطبيقها فى بورسعيد".

كما التقت اللجنة باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذى أعرب عن سعادته بوجود أول وفد برلمانى لزيارة المحافظة، وخاصة لجنة الشئون الصحية لترى على أرض الواقع ثمرة جهد وتعب وعرق كافة أجهزة الدولة مجتمعة، والتى بدأت منذ سنه وثلاثة أشهر.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، على أن الهدف من الزيارة هو تقييم تجربة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ككل، مشيرا إلى أن الخدمة المقدمة حاليا بالتأكيد أفضل حالا من الخدمة فى الفترة السابقة، وأن اللجنة ومجلس النواب رئيسا ونوابا داعمين بكل قوة لإنجاح تلك المنظومة التى كانت حلما لكل المصريين، والتى عكفت حكومات سابقة لإخراجها ولكنها لم ترى النور إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرادته السياسة الصادقة وبجهد أبناء هذا الوطن تحقق الحلم.