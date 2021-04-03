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قبل بدء المسيرة.. نقاط يمر بها موكب المومياوات الملكية "خريطة كاملة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تنطلق 22 مومياء ملكية بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات بعد قليل، في موكب مهيب، من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وينشر الخليج 365 تفاصيل خريطة خط سير الموكب الملكي منذ لحظة خروجه من متحف التحرير حتى وصوله إلى متحف الحضارة.

ومن المقرر أن يخرج الموكب من المتحف المصري بالتحرير باتجاه الكورنيش من جاردن سيتي ثم قصر العيني والمنيل ومصر القديمة.

ويتخذ موكب المومياوات الملكية الكوبري المؤدي لمنطقة الجيارة ومنها إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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