فحص 200 سائح ضد كورونا في مطار شرم الشيخ الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال مصدر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى سحب عينات pcr الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، لـ209 سائحين من مختلف جنسيات العالم داخل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم السبت، وذلك من إجمالي 6284 سائحًا قادمًا على متن 34 رحلة جوية إلى مطار شرم الشيخ.

أوضح المصدر، إجراء تحليلpcr للسائحين الذين ليس لديهم تحليل يثبت سلبية الإصابة بالفيروس، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بعدم السماح لأي من السائحين دخول البلاد دون تحليل pcr الذي يثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبع لمجابهة فيروس كورونا، بالتعاون بين وزارات الصحة والسياحية، والطيران.

وأكد أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل خلال 8 شهور 627078 سائحًا من مختلف الجنسيات، على متن 36934 رحلة جوية، ولا يجري عمل المسحة والتحليل سوى لـ38 ألف سائح فقط، وباقي أعداد السائحين اصطحبوا معهم تحليل "p.c.r" من بلادهم قبل السفر بـ24 ساعة.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة بجنوب سيناء توفر خدمة إجراء تحليل "Pcr" للمسافرين للخارج من المنازل مقابل انتقال رسوم بسيطة، للحفاظ على صحة المواطنين، وتستخرج الشهادة معتمدة من المديرية، بعد تحصيل نسبة 5% حسب تعليمات وزارة المالية للدفع نقدًا.

كما تتيح المديرية تحليل Pcr لجميع الجنسيات، ولا يشترط الإقامة بجنوب سيناء، وتصل رسوم التحاليل للمصريين إلى 1200 جنيه، و للأجانب 100 دولار، وتظهر نتيجة التحليل خلال 24 ساعة من سحب العينة.