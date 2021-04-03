صور.. 120 عملية جراحية مجانًا في قافلة لطب العيون بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات القافلة الطبية "شعاع نور" لإجراء العمليات الجراحية المجانية للعيون لأبناء محافظة أسوان، من محدودي الدخل والأكثر احتياجاً، والتي يجري تنفيذها بدعم مالي 500 ألف جنيه تبرعت بها مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية "ليلة القدر"، بالتنسيق مع جمعية "سوا" للتنمية والتدريب بأسوان.

وكلف اللواء أشرف عطية بقيام العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمتابعة الميدانية للاطمئنان على أعمال القافلة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بحضور شاذلي محمود رئيس مجلس إدارة جمعية سوا.

قدم محافظ أسوان شكره لمؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، قائلة: "أهدت لنا هذا النموذج المشرف للعمل الاجتماعي المتكامل، ما يعكس الرؤية الثاقبة والفكر التنويري والمستقبلي للراحلين مصطفى وعلي أمين، والذين أثروا بكتاباتهم وانفراداتهم وجرأتهم في الحياة الصحفية والسياسية ولم يكتفوا بدورهم الصحفي المتميز بل اقتحموا أيضاً العمل الخيري من أوسع أبوابه ليتركوا لنا ميراثًا عظيمًا وسلسالًا يمتد لعشرات السنوات من العطاء.

ووجه المحافظ الشكر أيضاً لجمعية سوا للتنمية والتدريب على مشاركتها الجادة في أعمال هذه القافلة للتأكيد على روح التكافل الإجتماعي، وليساهم ذلك في رسم البسمة وإدخال البهجة والسرور على العديد من أبناء المجتمع الأسوانى.

تستهدف القافلة إجراء 120 عملية جراحية للعيون بالمجان، بجانب إجراء التحاليل ومقاسات العدسات والتنقلات للحالات من المدن والمراكز، وكذا صرف الأدوية والعلاج بشكل مجاني، وتشمل العمليات مياه بيضاء ومياه زرقاء وشبكية وقنوات دمعية وتجميل وذلك على أيدي استشاريين متخصصين في هذا المجال.