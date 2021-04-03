فيلم سينما لأبطال قناة السويس.. ننشر توصيات مؤتمر "الإرادة المصرية" ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن مجلس الشباب المصري بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن توصيات مؤتمر "الإرادة المصرية.. فرص وتحديات"، الذي أقيم بمكتبة مصر العامة لتكريم أبطال هيئة قناة السويس الذين شاركوا في تعويم السفينة البنمية الجانحة، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة.

وأشار محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، إلى أن مناقشات المؤتمر أسفرت عن عدة توصيات، أهمها اختيار يوم تعويم السفينة في 29 مارس ليكون عيد عمال هيئة قناة السويس، وتجسيد بطولات أبطال الهيئة في فيلم سينمائي عالمي، ووضع مقررات في المدارس والجامعات لتدريس هذا الإنتصار.

وأكد على أنه جرى أيضًا التوصية بإنشاء أكبر ونش وأكبر قاطرة شد في العالم بسواعد مصرية 100% من العاملين بهيئة قناة السويس، فضلًا عن الاستفادة بالإمكانات والقدرات الهائلة بالهيئة بشكل أوسع لخدمة الوطن في شتى المجالات وليس فقط داخل الهيئة.