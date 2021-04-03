مع انطلاق "أهلا رمضان" غدا.. ننشر خطة وزارة التموبن استعدادا لشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي"

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة الوزارة لتوفير كافة السلع خلال شهر رمضان.

وأعلن الوزير خلال الجلسة الحوارية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، افتتاح معرض أهلا رمضان بأرض المعارض غداK حيث سيتم توفير كافة السلع بمعظم المحافظات.

وأوضح مصيلحي، أنه سيتم افتتاح معرض اهلا رمضان غدا الساعة السادسة بحضور رئيس مجلس الوزراء بأرض المعارض على مساحة ١٢ ألف متر ويشارك فيه ١٦٨ من كبرى شركات الصناعات الغذائية وسيتم تقديم عروض بتخفيض تتراوح ما بين ١٨ إلى ٢٨ % لبعض السلع.

كما سيشارك بالمعرض ١٦١ شادر بالتعاون مع بعض الشركات، و٢٠ سلسلة تجارية بحيث يوجد بكل فروعها ركن يحمل لوجو أهلا رمضان، فضلا عن

١٠٠٠ منفذ لجمعيتى من أصل ٦ آلاف منفذ و١٣٠٠ منفذ لمجمعات استهلاكية مشيرا إلى انه فى شهر رمضان يزيد حجم الاستهلاك ٥٠%، مشيرا إلى أن الاستعداد على شقين الوزارة والشركات التابعة لها.

وينشر الخليج 365 خطة وزارة التموين استعدادا لشهر رمضان على النحو التالي: