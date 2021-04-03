الدشيرة وخريبكة يسعيان إلى فك الشراكة بينهما ووداد فاس يطمح إلى اعتلاء الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - تستكمل، اليوم السبت، مباريات الجولة 16 من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، بإجراء ثلاث مباريات، إذ يواجه أولمبيك الدشيرة نظيره أولمبيك خريبك، فيما يرحل النادي القنيطري لمقابلة رجاء بني ملال، بينما يستقبل الوداد الفاسي نظيره شباب بنجرير.

وتلعب المباريات في التوقيت نفسه، بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال، إذ يواجه الدشيرة نظيره الخريبكي في قمة مقدمة الترتيب، ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز، لفك الشراكة بينهما، والانفراد بالصدارة، بعدما تشاركا فيها طوال الجولات السابقة.

ويتصدر أولمبيك الدشيرة الترتيب بـ27 نقط، بفارق الأهداف عن أولمبيك خريبكة ثالث الترتيب، الذي يتفوق عليه السطاد المغربي بالأهداف كذلك.

وفي مباراة أخرى، يرحل النادي القنيطري إلى بني ملال لمواجهة فريقها المحلي، وعينه على الفوز لفك الشراكة معه، والالتحاق بوسط الترتيب، فيما يسعى رجاء بني ملال إلى تحقيق النقاط الثلاث، لإزاحة القنيطريين من مركزهم، والتفوق عليهم بالنقاط.

ويحتل النادي القنيطري الرتبة 11 برصيد 17 نقطة، فيما يوجد رجاء بني ملال في المركز 12 بالرصيد نفسه.

وتختتم مباريات، اليوم، بلقاء الوداد الفاسي، وشباب بنجرير، حيث يبحث الأول عن الفوز للانفراد بصدارة الترتيب، إن كانت نتائج مباريات فرق المقدمة في صالحه، ويتمنى خسارة السطاد المغربي، وتعادل الدشيرة مع خريبكة لضمان الصدارة، فيما يطمح الثاني إلى الالتحاق بصفوف الفرق الخمسة الأولى، في حالة فوزه، وخسارة الفرق التي تتقدم عليه في الترتيب.

ويوجد الوداد الفاسي في الصف الرابع بـ25 نقطة، فيما يحتل شباب بنجرير المركز التاسع بعشرين نقطة.