برلماني من “البيجيدي” يعلن التحاقه رسميا بحزب أخنوش

جدة - عبدالحي حسين - يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار انفتاحه على استقطاب عدد من الأسماء من داخل غريمه حزب العدالة والتنمية، الذي يمني عزيز أخنوش نفسه الإطاحة به في الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ أُعلن، بشكل رسمي، عن التحاق برلماني “بيجيدي”، بحزب “الحمامة”.

ووفق بيان إعلان التحاقه الرسمي بحزب أخنوش، الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، قال عبد اللطيف الناصري، إن “استقالتي سابقا من حزب العدالة والتنمية ليست وليدة لحظة، أو مرتبطة بحدث، أو سياق، أو ملف ما، بل هي نهاية لمخاض عسير انطلق، منذ عام 2015، وانتهى إلى ما انتهى إليه، ولعله فراق فيه الخير للجميع، وأرجوا أن يكون فراقا بالمعروف، وهو ما أحرص عليه كثيرا، وما دون ذلك سأحتسب فيه للمولى عز وجل، لأنه سبحانه أدرى وأعلم”.

وأضاف الناصري: “إنني أعتز، وأفتخر بتجربتي السابقة في حزب العدالة والتنمية، وهي تجربة غنية انتهت بالنسبة إلي بما لها وما عليها، وهو اعتزاز، وفخر لا يقل عن اعتزازي، وفخري بعلاقات الأخوة، والصداقة، والود، والاحترام، التي تجمعني بالعديد من قيادات، وأطر، ومناضلي هذا الحزب الوطني”.

وعن التحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار، قال الناصري: “إنه جاء بعد أشهر من تقديم استقالتي من حزب العدالة والتنمية، مرفوقة باستقالات رسمية من كافة المهام الانتدابية، التي حزتها باسم الحزب، وهو إلتحاق جاء بناء على قناعة معززة بتجربة تدبير ناجحة، ومشرفة، خلال الولاية الجماعية 2009 – 2015، كنائب، آنذاك، للأخ والصديق والرئيس السابق لمقاطعة عين الشق محمد شفيق بن كيران”.

وأوضح الناصري في بيانه: “لقد مارست حقا من الحقوق المخولة لي وأحترم كافة الآراء، وإن تركيزي منذ الآن منصب على المساهمة قدر المستطاع مع قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار وأطره في بناء، وتطوير هذا النموذج الحزبي إقليميا، وجهويا، ووطنيا”.

وسجل الناصري أنه، على الرغم من تغيير الحزب، فإن ذلك “لن يغير من المبادئ، والقناعات، التي تربيت عليها، وأؤمن بها، ومن يقصدني سيجدني دائما كما عرفني”، وأضاف: “أعتذر لكل من ساءه قراري، وأطلب من كل الأصدقاء والمقربين عدم الانخراط في السجال المنتظر، الذي سيخلفه هذا القرار مع التركيز على المستقبل”، وذلك في محاولة لاستباق الردود، التي يمكن أن يواجه بها أعضاء حزب العدالة والتنمية هذا القرار.

كما أعرب البرلماني السابق في صفوف حزب العدالة والتنمية عن شكره لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، على ما وصفه بـ”حفاوة الاستقبال، والترحيب، وهذا ليس غريبا على شخص من طينته، كما أشكر الأخوين المنسق الجهوي، محمد بوسعيد، والمنسق الإقليمي، محمد شفيق بن كيران على ثقتهما”.