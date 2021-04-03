صحيفة جزائرية: الأمين العام الأسبق لحزب بوتفليقة يطلب اللجوء السياسي في المغرب

جدة - عبدالحي حسين - قالت صحيفة “لوسوار” الجزائيرية، إن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، عمار سعداني، تقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي في المغرب.

وأفادت الناطقة باللغة الفرنسية، اليوم السبت، إن “سعداني غادر فرنسا إلى البرتغال، بعد اتفاق الجزائر مع فرنسا يقضي بتسليم المطلوبين قضائيا”.

يذكر أن الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم قبل الإطاحة بالرئيس بوتفليقة)، سبق وفجر مفاجأة مدوية في سنة 2019، من خلال تصريحات، قال فيها، إنه لا توجد قضية اسمها الصحراء الغربية وأن “الصحراء مغربية”.