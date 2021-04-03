جايدن كوكس بطل العالم في المصارعة يفشل في التأهل إلى أولمبياد طوكيو

جدة - عبدالحي حسين - فشل بطل العالم في المصارعة، جايدن كوكس، في التأهل إلى أولمبياد طوكيو، لتتبخر آماله في الفوز بثاني ميدالية أولمبية في مسيرته بالمصارعة، حتى قبل أن تبدأ التصفيات الأمريكية للأولمبياد، بعد أن أخفق في التأهل إلى وزن 97 كيلوغراما في المصارعة الحرة للرجال.

وقال الاتحاد الأمريكي للمصارعة، في بيان له: “أخفق جايدن كوكس في التأهل إلى هذا الوزن، ولن يشارك في التصفيات الأمريكية”.

ويمثل استبعاد كوكس من التصفيات مفاجأة، إذ كان من المرشحين للفوز بميدالية في ألعاب طوكيو.

وفاز كوكس في 26 مباراة متتالية، ولم يخسر منذ يوليوز 2018.