الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يرشح إيديبايو لخلافة لقجع في لجنة الحوكمة في الفيفا

جدة - عبدالحي حسين - رشح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم البنينية “إيديبايو جوانا داسوندو” لخلافة “فوزي لقجع”، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في لجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي للعبة، لعدم إمكانه الاستمرار في منصبه، بعدما تم انتخابه عضوا في مجلس الفيفا.

وفي السياق ذاته، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيينات ممثليه في اللجان، التابعة للاتحاد الدولي، من خلال بيان نشره على موقعه الرسمي.

وأعلن الكاف، في بيان رسمي، أنه تم اقتراح الأسماء التالية من القارة الإفريقية لشغل عضوية محاكم، وهيآت الفيفا المستقلة، على أن تخضع جميع الترشيحات لفحص الأهلية، وفقا للوائح المعمول بها في الفيفا:

لجنة الانضباط في الفيفا:

– كواسي أنين يبواه (غانا)، القاضي الأعلى الحالي لغانا، رئيس اللجنة.

– أكبوفي (توغو)، العضو الحالي ورئيس الاتحاد التوغولي لكرة القدم في عضوية اللجنة.

– محمد واصف جليل (تونس)، محامي تونسي بدلاً من محمود همامي (تونس) في عضوية اللجنة.

– سالمان فافان (ليسوتو)، محامي ورئيس اتحاد ليسوتو لكرة القدم ، خلفا لـ ماكلين كورتيز ليتشويتي (بوتسوانا) في عضوية اللجنة.

لجنة الأخلاق في الفيفا:

– رتن نجوجا (رواندا)، النائب العام السابق لرواندا، ورئيس الجمعية التشريعية لشرق إفريقيا، في منصب نائب الرئيس.

غرفة التحقيق:

– جانيت كاتيسيا (كينيا)، محامية كينية، في منصب العضوية.

غرفة المحاكمة:

– أيوتوتوندي فيليبس (نيجيريا)، قاضية نيجيرية سابقة، في منصب العضوية.

لجنة الاستئناف في الفيفا:

– ليستين يانيندجي (إفريقيا الوسطى)، الرئيس الحالي لاتحاد إفريقيا الوسطى لكرة القدم، خلفًا لـ”جان لويس أتانجانا أموجو (الكاميرون)”، في منصب العضوية.

– آرثر دي ألميدا إي سيلفا (أنغولا)، الرئيس الحالي للاتحاد الأنغولي لكرة القدم خلفًا لألبرت سيمانجو (موزمبيق)، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الموزمبيقي، في منصب العضوية.

لجنة التدقيق والامتثال في الفيفا:

– أندرو كامانجا (زامبيا)، الرئيس الحالي للاتحاد الزامبي لكرة القدم في منصب العضوية.

لجنتا الحوكمة والمراقبة في الفيفا:

– عبد الله ديوب (مالي)، رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووزير خارجية مالي الأسبق في منصب العضوية.

– ترشيح إيديبايو جوانا داسوندو (بنين) لتحل محل فوزي لقجع، الذي لم يعد بإمكانه الاستمرار كعضو في لجنة الحوكمة بعد انتخابه عضوا في مجلس الفيفا.