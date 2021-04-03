شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : 40 حالة وفاة و 5379 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت بتسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 14 ألفا و430 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 5379 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 868 ألفا و.200

وأشار التقرير إلى شفاء 5017 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 773 ألفا و 232 حالة.

وذكر التقرير أن المختبرات الطبية استقبلت 39 ألفا و226 شخصا لإجراء الفحص من فيروس كورونا ليرتفع عدد الفحوصات المختبرية إلى 8 ملايين و158 ألفا و395 .

ووفق التقرير ، بلغ العدد الكلي للمواطنين الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في العراق 84 ألفا و.662