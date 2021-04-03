جونسون آند جونسون تختبر لقاحها على الشباب

واشنطن ـ د ب أ: أعلنت شركة الأدوية الأميركية جونسون آند جونسون أنها تعمل الآن على اختبار فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، الذي تم إجازة استخدامه للبالغين فقط ـ على الشباب في سن المراهقة. وقالت الشركة إنه سيتم أولا اختبار اللقاح الذي يستخدم من جرعة واحدة على عدد صغير من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما كجزء من تجربة سريرية جارية منذ سبتمبر الماضي. وبعد مراجعة البيانات الأولية، سيتم توسيع التجربة تدريجياً لتشمل مجموعة أكبر من المراهقين الأصغر سناً ـ من سن 12 عاماً.

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