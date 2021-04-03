الخلايا التائية تحمي البشر من 3 سلالات جديدة لكورونا وزيادة جرعات «مودرنا» فـي كل قنينة

■ قطر تبدأ تعليق حضور الطلاب إلى المدارس والجامعات

■ تونس تفتح 7 مراكز جديدة للتطعيم

■ مصر تتسلم أكثر من 850 ألف جرعة لقاح “أسترازينيكا”

■ أميركا تسمح للمطعمين بالتنقل بين ولاياتها

■ إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا

■ قفزة فـي مصابي كورونا بالعناية الفائقة في فرنسا

شيكاغو عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أظهرت دراسة مختبرية أميركية حديثة أن مكونا مهما من مكونات الجهاز المناعي المعروف باسم “الخلايا التائية” التي تتصدى للإصابة من فيروس كورونا تحمي أيضا فيما يبدو من ثلاث سلالات جديدة هي الأكثر إثارة للقلق.

وكشفت عدة دراسات حديثة أن سلالات معينة من فيروس كورونا المستجد قد تقوض الحماية المناعية للأجسام المضادة واللقاحات. لكن الأجسام المضادة، التي تمنع فيروس كورونا من الالتصاق بالخلايا البشرية، قد لا تروي القصة كاملة، بحسب الدراسة التي أجراها باحثون في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية. يبدوأن الخلايا التائية تلعب دورا مهما وقائيا إضافيا.

وقام الباحثون بتحليل دم 30 شخصا تعافوا من كوفيد19 قبل ظهورالسلالات الجديدة الأكثر عدوى. ومن هذه العينات، حدد الباحثون شكلا معينا للخلايا التائية التي كانت نشطة في مواجهة الفيروس ودرسوا كيف كانت هذه الخلايا التائية تعمل في مواجهة السلالات الجديدة التي رُصدت في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والبرازيل. وخلصوا إلى أن الحماية التي تقوم بها الخلايا التائية ظلت فعالة إلى حد كبير ويمكنها التعرف فعليا على جميع الطفرات في السلالات محل الدراسة.

من جهة أخرى، راجعت إدارة الغذاء والدواء الأميركية رخصة لقاح شركة “مودرنا” للسماح للشركة بشحن قنينات ممتلئة بما يصل إلى 15 جرعة، مقارنة بالقنينات الحالية المليئة بعشر جرعات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، وإلى جانب تغيير في التصنيف، فإن من شأن هذا التعديل أن يساعد مودرنا في التخفيف من مشكلة تواجهها مصانع تعبئة القنينات والتسريع من الوتيرة التي تمكنها من طرح جرعات اللقاح في الولايات المتحدة الأميركية. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا عالميا 130 مليونا و768 ألفا و403 حالات بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات تسجيل حالتي وفاة جديدتين و2084 إصابة جديدة بالفيروس. فيما يبدأ في قطر اليوم الأحد قرار اعتماد نظام “التعلم عن بعد”، وتعليق حضور جميع الطلبة في جميع الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة في دولة قطر، وذلك نظرا للظروف الصحية المتعلقة بالجائحة وما تشهده الفترة الحالية من تزايد في عدد حالات الإصابة في قطر.

الى ذلك، حذر وزير الصحة الأردني فراس الهواري من رفع حظر الجمعة والحظر الليلي مشيرا الى انه في حال رفعت تلك القيود ستزداد الإصابات 48%، والوفيات بنسبة 18%. في لبنان أعلن حزب القوات إصابة زعيمه سمير جعجع بفيروس كورونا. من جهته قال السفير السوري في موسكو رياض حداد، ان الجانب الروسي سيزود سوريا بدفعة جديدة من لقاح “سبوتنيك 5” خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن بلاده تدرس أيضا إمكانية شراء اللقاح الصيني المضاد للفيروس. بدوره قرر وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، فتح 7 مراكز جديدة للتطعيم ضد فيروس كورونا، في كل من ولاية تونس، وبن عروس، ونابل، وأريانة، وصفاقس، وسوسة، والمنستير. في المغرب أعلنت وزارة الصحة تسجيل 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات جدد. على صعيد متصل، تسلمت مصر 854.400 جرعة من لقاح مضاد لكورونا عن طريق مبادرة “كوفاكس”. بحسب ما ذكر موقع منظمة الصحة العالمية، وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة.

دوليا، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن المقيمين في الولايات المتحدة المطعمين بالكامل، يمكنهم السفر بحرية دون الخضوع لأي اختبار لفيروس كورونا أو للحجر الصحي، وحدثت المراكز إرشادات السفر الخاصة بالفيروس لتعلن أن الحاصلين على تطعيم يمكنهم الآن التحرك في أنحاء الولايات بأمان”، من جهتها كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 3089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 2922 وفاة بالفيروس. في السياق، قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز مساء الجمعة، إن الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد 19، وقال فرنانديز في تغريدة “بعد تسجيل درجة حرارة 3ر37 والشعور بصداع خفيف، أجريت اختبار مستضد وأظهر نتيجة إيجابية”.

من جهتها أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم حظر دخول المسافرين القادمين من الفلبين وباكستان وكينيا وبنجلاديش إلى المملكة المتحدة، وذلك في إطار جهود حمايتها من السلالات المتحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا. بدورها قالت فرنسا إن عدد المصابين بكورونا المقيمين في وحدات الرعاية الفائقة قفز إلى 5254 بعد نقل 145 إليها في يوم واحد، في أكبر عدد يُنقل إلى وحدات العناية الفائقة منذ 5 أشهر. يأتي ذلك فيما بدأت تركيا إعطاء جرعات من لقاح “فايزرـ بيونتيك” لتقدم بذلك لقاحا ثانيا في حملتها التي بدأت في منتصف يناير مع تسجيل حالات الإصابة الجديدة رقما قياسيا. في روسيا أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن إنتاج لقاح “سبوتنيك5” سيصل في عدد من الدول الأجنبية إلى طاقته الكاملة في أبريل الجاري، وحسب موسكو، بدأ التطعيم باللقاح الروسي في أكثر من 30 دولة حول العالم.

آسيويا، ستضاعف شركة الأدوية الصينية “سينوفاك” من إنتاجها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لتصل إلى 2 مليار جرعة سنوياً بفضل تطوير مصنع ثالث لها، وفقاً لما أكدته شركة الأدوية الصينية. الى ذلك، ذكر وزير النقل البري في بنجلاديش عبيد القادر في موجز صحفي في دكا أن الحكومة قررت تنفيذ إغلاق لمدة سبعة أيام اعتبارا من غد الاثنين، فيما زادت الإصابات والوفيات بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.