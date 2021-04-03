تأكيد فرنسي ومراوغة إخوانية.. "مرتزقة ليبيا" يتصدر مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأكيد فرنسي بضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا، قوبل بمراوغة من رئيس ما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، والذي طالب بالتفرقة بين قوات تركيا وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بالعاصمة النيجرية نيامي، جمع رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" خالد المشري والوفد المرافق، بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على هامش حفل تنصيب الرئيس النيجري الجديد محمد بازوم.



غموض ومناورة.. تركيا تتلاعب بملف المرتزقة في ليبيا

وقال بيان صادر عن "الأعلى للدولة"، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن وجهات النظر بين المشري ولودريان تباينت فيما يتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأكد الإخواني خالد المشري على ضرورة إخراج المرتزقة وأي قوات موجودة بشكل غير شرعي أولا، ثم خروج القوات التي جاءت بناء على دعوة مما وصفها بـ"السلطات الشرعية، الموجودة بناء على اتفاقيات واضحة"، في إشارة إلى القوات التركية والمرتزقة الذين دفعت بهم أنقرة إلى ساحات القتال في ليبيا.

فيما شدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية على الأراضي الليبي في وقت متزامن، دون التفرقة.

وبحسب البيان، ناقش اللقاء المستجدات الليبية، وجرى التأكيد خلاله على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها نهاية العام الجاري، واستعجال مجلس النواب لإصدار القوانين المنظمة للانتخابات بالتوافق مع "مجلس الدولة".

ملف المرتزقة

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/شباط الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعهدت الولايات المتحدة ودول أخرى باستخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل فوري للمرتزقة من البلد الذي يعاني من ويلات التدخل الأجنبي.

أمريكا تلوح بعقوبات ضد معرقلي سحب المرتزقة ومهربي الأسلحة لليبيا

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي، إن "الأداة الأكثر فاعلية لتحقيق رحيل المرتزقة الأجانب هي حكومة ليبية منتخبة ديمقراطيا تتمتع بالسلطات الكاملة، مع تفويض لاستعادة سيادة البلاد، مشيرًا إلى أنها ستكون نتيجة الانتخابات المقبلة.

وتتهم تركيا بإرسال المرتزقة إلى ليبيا وانتهاك القرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى البلاد، وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي: تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.



تحركات غامضة

ونهاية العام الماضي، كشفت وثيقة سرية تابعة للاتحاد الأوروبي أن انتهاكات تركيا المستمرة عبر سفنها التي تستخدم في توريد غير مشروع للأسلحة إلى ليبيا.



وتجري تركيا في الوقت الراهن تحركات غامضة ومريبة بين المرتزقة؛ فبين دفعة لم تعد لسوريا ودفعة اختفت في تركيا، تتنامى اتهامات بـ"المناورة".

ومنذ خروج دفعة من المرتزقة السوريين من ليبيا أواخر مارس/آذار الماضي، أصاب الجمود ملف سحب آلاف المرتزقة السوريين من الأراضي الليبية، ولم تحدث تحركات تذكر في هذا الملف حتى اليوم، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد (غير حكومي)، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، السبت، إنه رغم توقف عملية عودة المرتزقة السوريين الموالين لتركيا من ليبيا، فإن الدفعة التي غادرت الأراضي الليبية في 25 مارس/آذار الماضي، لم تعد إلى سوريا حتى اليوم، ما يثير الكثير من التساؤلات حول مصيرها.