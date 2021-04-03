شكرا لقرائتكم خبر عن «قناة السويس» تعلن انتهاء أزمة الملاحة وعبور السفن العالقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: «أ ف ب»

أعلنت هيئة قناة السويس، السبت، انتهاء أزمة الملاحة الناجمة عن حادث جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إم في إيفر جيفن» في الممر البحري الرئيسي، بعد عبور السفن المنتظرة كافة وعددها 422.

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع، في بيان: «اكتمل عبور كافة السفن المنتظرة في المجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إم في إيفر جيفن».

وأوضح أن التقارير الملاحية تسجل «عبور المجموعة الأخيرة من السفن المنتظرة منذ الحادث، وعددها 61 سفينة، كما تستقبل القناة 24 سفينة جديدة من السفن الراغبة في عبور القناة بعد انتظام حركة الملاحة بها، ليصل إجمالي عدد السفن العابرة السبت، إلى 85 سفينة».

وأكد ربيع أن «نجاح الهيئة في عبور مثل هذا العدد من السفن والحمولات الضخمة في وقت قياسي، يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى قدرة الهيئة على إدارة المواقف الطارئة، والتعامل مع الأزمات»، وذلك بعدما بلغ إجمالي عدد السفن المنتظرة 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن، بحسب هيئة القناة.

ولفت ربيع إلى أن العمل «لم يتوقف ولو للحظة واحدة، لضمان عبور كافة السفن المنتظرة في المجرى الملاحي، واستقبال طلبات عبور سفن جديدة».

وتسبب جنوح سفينة الحاويات «إم في إيفر جيفن» في 23 مارس/آذار الماضي التي توقفت في عرض مجرى قناة السويس في إغلاقه بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين.