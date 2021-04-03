شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو إسرائيل إلى ضمان الحرية والأمن للفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي أن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بالقدر نفسه من الحرية والأمن، داعياً الدولة العبرية إلى ضمان «المساواة» في المعاملة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بعد الاتصال الهاتفي بين بلينكن وأشكنازي إن وزير الخارجية الأمريكي «شدد على اقتناع الإدارة بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بدرجة متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية».

وأضاف أن وزيري الخارجية بحثا خصوصاً في «المساعدة الإنسانية للفلسطينيين» التي استأنفتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن بعدما علقها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتابع أن بلينكن «أكد مجدداً دعم الولايات المتحدة الحازم لاسرائيل وأمنها»، والتزامه «تعزيز جميع جوانب الشراكة الأمريكية الإسرائيلية».

ويأتي هذا الاتصال بينما تشهد اسرائيل أجواء من الغموض السياسي بعد حصول حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على أكبر عدد من الأصوات وفشله في الوقت نفسه في تأمين أغلبية في الانتخابات الرابعة خلال عامين.

وبعد أربع سنوات من السياسة الأمريكية المؤيدة لاسرائيل في عهد ترامب، واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل متسبباً في انهيار الحوار بين واشنطن والفلسطينيين، استأنفت إدارة بايدن جزئياً دبلوماسية أقرب إلى الإجماع الدولي.

ولم تتراجع الإدارة الجديدة عن القرار المتعلق بالقدس، إلا أنها تدعو مجدداَ بشكل علني إلى تبني حل على أساس «دولتين» إسرائيلية وفلسطينية، وهو حل كانت الإدارة الجمهورية السابقة تخلت عنه.

وقال برايس الخميس إن إدارة بايدن تعتبر أن الضفة الغربية أراض «محتلة» وأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي «يفاقم التوترات» و«يتعارض مع الجهود الرامية إلى تعزيز حل تفاوضي على أساس الدولتين».