شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تتسلم لقاح "كورونا" قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دمشق - رويترز

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن رئيس الوزراء قوله، إن لقاح كوفيد-19 سيصل إلى سوريا من الصين وروسيا ومنظمة الصحة العالمية "خلال أيام".

وأضافت الوكالة أنه سيتم إعطاء اللقاح "وفق نظام واضح"، ولم تعلن المزيد من التفاصيل.

وأحصت دمشق في مناطق سيطرتها 13,230 إصابة أدت إلى 1001 وفاة، فيما رصدت الإدارة الذاتية الكُردية في شمال شرق البلاد قرابة 8600 إصابة بينها 313 وفاة، لكن يرجح أطباء ومنظمات أن تكون الأرقام في سوريا أعلى بكثير، بسبب قدرات الفحص المحدودة، والتقارير المشكوك فيها.

ووقعت الحكومة السورية الشهر الماضي اتفاقاً للانضمام لمبادرة «كوفاكس» عبر منظمة الصحة العالمية. كذلك، أعلنت السفارة السورية في موسكو في وقت سابق، أن سوريا أجازت استخدام لقاح «سبوتنيك-في» الروسي على أراضيها، ولم تعلن أي جهة موعد وصول اللقاحات إلى دمشق حينها.

وتجري الإدارة الذاتية الكُردية، وفق ما أفاد مسؤول الصحة جوان مصطفى، «نقاشات مع منظمة الصحة العالمية للحصول على لقاحات فيروس كورونا»، إلا أنه «لم يجر التوصّل إلى اتفاق حتى الآن».