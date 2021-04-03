شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تفضل الإبقاء على موعد الانتخابات المحلية في يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أكدت الحكومة الفرنسية أنها تُفضّل "في هذه المرحلة" الإبقاء على موعد الانتخابات الإقليمية والمحلية في حزيران/يونيو، في موقف يأتي قبل التشاور مع الأحزاب السياسية ومناقشة الأمر في مجلس النواب، بحسب تقرير أرسل إلى البرلمانة.

وقال التقرير إن "الحكومة ترى أن لجنة العلماء لا توصي بشكل واضح وصريح بتأجيل الانتخابات التي دعي إليها في 13 و20 حزيران/يونيو. وفي هذه المرحلة، فإن سيناريو الإبقاء على الانتخابات في المواعيد المحددة هو الذي تفضله الحكومة".

وتقول الحكومة إن الإجراءات الجديدة المتخذة لمكافحة كوفيد-19، والتي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، وكذلك تلك "المتعلقة بتسريع التطعيم"، يفترض أن "يكون لها تأثير على تحسين الوضع الصحي بحلول استحقاق شهر حزيران/يونيو".

ولكن من أجل الإبقاء على موعد هذه الانتخابات، تشدد الحكومة على أنه "من الضروري التأكد من أن جميع الشروط التي صاغتها لجنة العلماء (التي تقدم المشورة للسلطة التنفيذية أثناء الأزمة الصحية) يجب أن تكون محترمة".

وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال لصحيفة لو فيجارو، إن "رئيس الوزراء أحال التقرير إلى التشكيلات السياسية، وعليها أن تعطي موقفها قبل مساء الخميس المقبل، وبعد ذلك ستكون هناك مناقشة في البرلمان، ربما ابتداء من الأسبوع المقبل".

وأضاف أن "الدولة التي تعيش، هي ديمقراطية تعمل، ولا يمكن التضحية بها، وهذا يعني إجراء حملة حقيقية ومناقشات حقيقية وتصويت في ظروف جيدة".

وحتى الآن، قالت جميع الأحزاب السياسية تقريباً إنها تؤيد فكرة أن تُجرى في حزيران/يونيو هذه الانتخابات المحلية التي كان أصلاً من المقرر إجراؤها في آذار/مارس، وأرجئت بسبب الأزمة الصحية.