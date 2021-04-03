شكرا لقرائتكم خبر عن توتر في القرم.. وتحذير روسي مزدوج لأوكرانيا و«الناتو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد التوتر بشدة إلى العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بسبب الوضع في القرم، وسط مخاوف من تصعيد دراماتيكي للوضع ما يهدد بعواقب وخيمة. ووسط أنباء منسوبة إلى كييف تفيد بأن الجيش الروسي قصف 20 موقعاً دفاعياً تابعاً للجيش الأوكراني، صدرت تحذيرات شديدة اللهجة من مسؤولين في موسكو وجهت تحذيراً مزدوجاً لكل من أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وحذر نائب مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، كلاً من أوكرانيا وحلف الناتو، من أى تحرك عسكرى في القرم، مؤكداً أن «العواقب ستكون مؤسفة بالنسبة للمعتدي». وأضاف النائب الروسى فى إشارة إلى أوكرانيا والناتو: «يجب ألا يتحدثوا مع روسيا بلغة القوة، ويجب ألا يخاف سكان القرم من أى شيء».

وفي أسوأ تصعيد بين الجانبين في الأشهر القليلة الماضية، قُتل أربعة جنود أوكرانيين جراء قصف نفذه انفصاليون في 26 مارس الماضي بالقرب من شوما، وهي قرية في إقليم دونيتسك. ومنذ ذلك الحين، لم تشهد المناطق الحدودية بين روسيا وأوكرانيا سوى مناوشات بسيطة.



حشود عسكرية

وحذرت روسيا، الخميس الماضي، من أن أي تصعيد خطير في الصراع بمنطقة دونباس قد «يدمر» أوكرانيا في حين عبر حلف شمال الأطلسي عن قلقه مما وصفه بحشد عسكري روسي كبير قرب شرقي أوكرانيا، وفقاً لرويترز.

وقال وزير خارجية أوكرانيا، ديمترو كوليبا، إن هناك حشداً لقوات روسية على الحدود الشمالية بين أوكرانيا وروسيا، وعلى طول الحدود الشرقية وفي شبه جزيرة القرم، بينما اتهم المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف القوات العسكرية الأوكرانية بممارسة «استفزازات» على الجبهة.

وأشارت لقطات لم يتم التحقق منها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن روسيا تنقل أعداداً كبيرة من الدبابات وناقلات الجند المدرعة ومعدات أخرى إلى المناطق المتاخمة لأوكرانيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.