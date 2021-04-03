شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تؤيد تمديد التعاون الفضائي مع واشنطن إلى 2030 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

نقلت وكالات أنباء عن الخدمة الصحفية للحكومة الروسية قولها السبت، إن الحكومة وافقت على تمديد اتفاقية للتعاون في الفضاء مع الولايات المتحدة إلى ديسمبر/كانون الأول 2030.

وعلاقات موسكو مع واشنطن في حالة تراجع مماثلة لفترة ما بعد الحرب الباردة، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "قاتل" يستحق فرض العقوبات عليه "لتدخله في الحياة السياسية الأمريكية"، وهي اتهامات ينفيها الكرملين.

وقالت الحكومة الروسية في بيان نشرته وكالات الأنباء "ستظل الاتفاقية الخاصة بالتعاون في الاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية قائمة حتى 31 ديسمبر 2030".

وصرحت وزارة التجارة الأمريكية الشهر الماضي بأنها "شددت العقوبات على بعض الصادرات لروسيا، لكنها تستبعد جزئياً سلعاً معينة، مثل تلك المتصلة بالطيران والفضاء".