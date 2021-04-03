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محمد رمضان بالزي الفرعوني في «غاوي نكش»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرح الفنان المصري محمد رمضان عبر صفحته في «يوتيوب» مقطع من أحدث أعماله الغنائية المصورة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم «غاوي نكش». وظهر رمضان في المقطع وهو يخرج من تابوت، مرتدياً الزي الفرعوني مردداً جملة «في نسخة مني واحدة بس، الكل بيقلدوني». وكتب على المقطع «مهرجانات محمد رمضان ترند رمضان»، وجاءت معظم التعليقات سلبية على المقطع، خاصة وأنه مستمر في وصف نفسه بالأول وسط زملائه من الفنانين والفنانات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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