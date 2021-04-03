شكرا لقرائتكم خبر عن جناح شرطة الشارقة يجذب زوار«الأيام التراثية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة مشاركتها في أيام الشارقة التراثية الـ 18، ويحظى جناحها بحضور مميز من جانب الزوار المهتمين بالتراث، وذلك للوقوف والاطلاع على مراحل التطور التي مرت بها، منذ تأسيسها عام 1967 وظهورها للمرة الأولى باسم قوة الشرطة والأمن العام إلى وقتنا الحاضر الذي تستشرف فيه المستقبل من أجل تحقيق أمن مستدام، وذلك بالتعرف على موروثها من الآليات والمقتنيات التي كانت تستخدمها، وعلى الزي الرسمي لرجل الشرطة قديماً وحديثاً، إلى جانب استعراضها للعديد من المشغولات والحرف اليدوية التي يحتويها الجناح، والتي صنعها نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، تجسيداً لملامح حياة الآباء والأجداد واستحضاراً لعراقة وأصالة عبق الماضي.

وأكد المقدم محمد سعيد الظهوري رئيس قسم العلاقات العامة بشرطة الشارقة، الحرص على التواجد في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الدوائر والمؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة، سواء بالمشاركة في تأمين الفعاليات أو التواجد عبر منصاتها المتنوعة التي تقدم من خلالها المعرفة والفائدة لزائري تلك الفعاليات، ومن ضمنها حرصها على المشاركة بصورة راتبة بفعالية أيام الشارقة التراثية، نظراً لما تتمتع به هذه الفعالية من حضور رسمي وشعبي يتابع ويهتم بكل شيء يتعلق ويرتبط بتراثنا الضارب في عمق التاريخ.

وأشار الظهوري إلى الجهود الملموسة التي تبذلها عناصر الشرطة المكلفة بتأمين الفعالية من أجل إنجاح كافة الأنشطة والفعاليات المصاحبة للحدث، إلى جانب تقديمهم للإرشادات والتوعية اللازمة للزوار، وحثهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية والحد من انتشار وتفشي فيروس «كورونا» أثناء تواجدهم بأماكن إقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة.