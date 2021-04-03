محمد بن راشد يطلق البرنامج الاستراتيجي «دبي عاصمة الاقتصاد الابداعي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : «الخليج»

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، السبت ، إطلاق البرنامج الاستراتيجي «دبي عاصمة الاقتصاد الابداعي» في المنطقة والعالم، لمضاعفة عدد الشركات الابداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة من 8 آلاف شركة إلى 15 ألف شركة خلال خمس سنوات .. وعدد المبدعين من 70 ألفاً في دبي حاليا إلى 150 ألفاً.

وأوضح سموه في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لدينا مجمعات إبداعية في التصميم والمحتوى والثقافة والفنون وغيرها .. وسنطلق غيرها.. ولدينا هدف برفع مساهمة هذا القطاع من 2.6 إلى 5٪ من ناتجنا المحلي الاجمالي.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية، والإبداع جزء من اقتصادنا .. وجزء من جودة حياتنا .. ومحرك رئيسي لمستقبل بلادنا».

محمد بن راشد يطلق برنامج «دبي عاصمة الاقتصاد الابداعي»



محمد بن راشد يطلق برنامج «دبي عاصمة الاقتصاد الابداعي»

