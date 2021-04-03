شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تسجل مقدمة «لحم غزال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد عدة شائعات تفيد بعدم غناء المطربة شيرين عبد الوهاب لمقدمة مسلسل «لحم غزال»؛ بسبب وجود خلاف مع غادة عبد الرازق بطلة العمل، كشف الملحن المصري محمد رحيم انتهاء تسجيل أغنية المسلسل.

ونشر رحيم عبر حساباته بمواقع التواصل صورة مركبة تجمعه بغادة وشيرين معلقاً «انتهينا من تسجيل مقدمة مسلسل لحم غزال للنجمة غادة عبد الرازق وبصوت الفنانة شيرين، والتفاصيل قريباً، ويعد هذا العمل الثاني الذي يجمعني بالنجمتين بعد تقديم أغنية مشاعر والتي كانت مقدمة مسلسل حكاية حياة الذي عُرض في 2013».