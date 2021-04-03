شكرا لقرائتكم خبر عن روبوتات توصل الأدوية دون تنبيه جهاز المناعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طور علماء من معهد هاربين الصيني للتكنولوجيا بالتعاون مع المستشفى الأول التابع لجامعة هاربين الطبية، روبوتاً صغيراً، يمكنه نقل أدوية السرطان عبر الحاجز الدموي الدماغي من دون تنبيه الجهاز المناعي.

واستخدم العلماء مجموعة من خلايا الدم البيضاء تسمى العدلات في تصميم روبوتات «نيترون بوتس» الصغيرة، التي تتضمن جسيمات نانوجيل مغناطيسية مغلفة بمادة الإشريكية القولونية. وحقنت الروبوتات الدقيقة في مجرى دم فأر مصاب بورم سرطاني لاختبارها، وطبق العلماء المجال المغناطيسي على الروبوتات؛ لتوجيهها عبر الحاجز الدموي، واعتبرها الجهاز المناعي عدلات طبيعية، وبمجرد الوصول إلى الدماغ والورم، أطلقت الروبوتات عقاقير مكافحة السرطان.

وقال البروفيسور جونسون هوانج، من معهد هاربين: لأن الدماغ محمي بواسطة الجمجمة، فمن الصعب للغاية حقنها مباشرة، وبالتالي فإن مجرد حقن الأدوية في مجرى الدم ليس خياراً؛ لذا يعد تطوير هذه الروبوتات تقدماً كبيراً في علاج أمراض الدماغ.