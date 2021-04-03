شكرا لقرائتكم خبر عن إيوليا غونزاليز تتوج بكأس محمد بن راشد للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيح السلم: مسعد عبدالوهاب

توجت الفارسة الإسبانية إيوليا غونزاليز غارديا بطلة لسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، الذي أقيم السبت في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 161 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، وهو السباق الرئيسي ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي تتواصل منافساته الأحد بإقامة سباق كأس جميلتي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً والمخصص للفرسات.

وحسمت إيوليا اللقب على صهوة الجواد «بلال دي لا بيلانج» المملوك لإسطبلات إم 7 (2)، وسجلت زمناً قدره 06:22:48 ساعة، بعدما تدرجت صعوداً على مراحل السباق من المركز 14 في المرحلة الأولى إلى المركز السابع في المرحلتين الثانية والثالثة لتصل إلى الصدارة في المرحلتين الرابعة والخامسة، وحل الفارس الإماراتي سعيد حمود الخياري في المركز الثاني على صهوة الجواد «كاشو» المملوك لإسطبلات «إم 7» بزمن قدره 06:2:49 ساعة، وجاء الفارس الإماراتي سيف أحمد المزروعي ثالثاً على صهوة الجواد «ماجيك جلين تامار» المملوك لإسطبلات «إم آر إم» بزمن 06:22:49 ساعة.

وفي تفاصيل المنافسات، سيطرت إسطبلات «إم 7» على المرحلة الأولى التي بلغت مسافتها 40 كيلومتراً وتصدرها الفارس سعيد حمود الخياري الذي حل في المركز الأول على صهوة الجواد «كاشو» المملوك لإسطبلات «إم 7» وسجل زمناً قدره 1:29:55 ساعة، وتلاه في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة الجواد «أينهوا ليجور» المملوك لإسطبلات «إم 7» بزمن 1:29:59 ساعة، وحل في المرتبة الثالثة الفارس حميد مطر المزروعي على صهوة الجواد «أغدال» المملوك إلى إسطبلات إم 7 بزمن بلغ قدره 1:30:01 ساعة.

تغييرات الثانية

وشهدت المرحلة الثانية تغييرات في المراكز الأولى، بنجاح الفارس الهندي خان أمجد في التقدم من المركز 13 إلى الصدارة على صهوة الجواد «تشانيس دو تيلوي 10» المملوك لإسطبلات إعمار بزمن قدره 1:23:05 ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس حمدان أحمد المري الذي تقدم من المركز الخامس على صهوة الجواد «كوتين بيرسكي» المملوك لإسطبلات جميرا وسجل زمناً قدره 1:23:26 ساعة، فيما تراجع متصدر المرحلة الأولى الفارس سعيد حمود الخياري إلى المركز الثالث بعدما سجل زمناً قدره 1:23:44 ساعة.

وحافظ الفارس الهندي خان أمجد على موقعه في الصدارة بالمرحلة الثالثة لمسافة 35 كيلومتراً مسجلاً زمناً قدره 1:29:56 ساعة، واستعاد الفارس سعيد أحمد الشامسي المركز الثاني بزمن قدره 1:29:50 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس سالم محمد الكتبي متقدماً من المركز الخامس بزمن بلغ 1:29:55 ساعة.

إثارة الرابعة

وتواصلت الإثارة في المرحلة الرابعة التي بلغت مسافتها 30 كيلومتراً، بعدما قفزت الفارسة الإسبانية يولاليا غونزاليز من المركز السابع إلى الأول على صهوة الجواد «بلال دي لا بيلانج» المملوك لإسطبلات إم 7 (2) مسجلة زمناً قدره 1:19:53 ساعة، كما تقدم الفارس حمدان أحمد المري من المركز الرابع إلى الثاني بزمن 1:20:10 ساعة، فيما تراجع الفارس سعيد أحمد الشامسي من المركز الثاني إلى الثالث وسجل زمناً قدره 1:20:11 ساعة.

وعقب انتهاء المنافسات قام الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمركز الثلاثة الأولى، في حضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واللواء خبير محمد عيسى العضب عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية المدير العام للنادي، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة «لون جين» راعي السباق.

وأشاد اللواء أحمد الريسي بمستوى منافسات السباق مهنئاً الفائزين، ومعرباً عن فخره واعتزازه برعاية القيادة الرشيدة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرياضة القدرة، مشيراً إلى أن مشاركة 161 فارساً وفارسة يؤكد تنامي الاهتمام برياضة القدرة وفروسية الإمارات بشكل عام وتطورها المستمر في ظل الحرص على تشديد العقوبات وتوقيف المخالفين بما يحافظ على نزاهة رياضة القدرة وسلامة الخيول.