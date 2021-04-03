شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى عن "موكب المومياوات": روعة مصر الحاضر تمتزج مع عبق التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على التجهيزات التي قامت بها الدولة المصرية لنقل 22 من المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، والتى تم خلالها تجهيز عربات مخصصة مجهزة بأحدث الطرق العلمية الحديثة ومذهبة تليق بهذا المشهد العظيم.

وأشارت "مدني" فى بيان لها أن هذا الحدث العالمى العظيم النادر يؤكد على قدرة مصر في صنع المستحيلات، ووصفت المشهد بأنه يمزج روعة الحاضر المصرى الذى يصنعه الرئيس السيسي مع عبق التاريخ الذي كتبه هؤلاء الملوك والملكات الذين تمتد أعمارهم لأكثر من 3000 عام ليستحقوا أن يحتفي بهم أبناءهم بتباهي وتفاخر في مشهد جليل لن تتمكن أي دولة من أن تصنع مثيل له.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أنظار العالم تتجه نحو هذا الحدث الضخم، لذلك وجب علينا إستغلاله بالطريقة الأنسب لتنشيط السياحة إلى جانب تعريف العالم بالـ22 ملك وملكة.