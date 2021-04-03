شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر: مصر تبهر العالم بموكب نقل المومياوات من المتحف المصرى لـلمتحف الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، عن سعادته بالاحتفالية المصرية لموكب المومياوات الملكية، مؤكدا أن العالم كله يترقب هذا الحدث الكبير الفريد من نوعه.

وقال "مطر" في كلمة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:"ساعات قليلة ويبدأ موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة الجديد مهما اتكلمت عن سعادتي وفخري ببلدي النهاردة، كلامي مش هيكفي، النهاردة يوم هتختلط فيه العراقة وعظمة التاريخ بإنجازات الحاضر والقدرة على التخطيط وبناء المستقبل".

واختتم كملته بقول :"ومرة تانية وتالتة مصر بتثبت مدى قدرتها على إبهار العالم وصناعة أحداث وإنجازات العالم كله يقف ينتظرها ويتابعها. انتظروا النهاردة مشاهد أنا متأكد إنها هتتحفظ في ذاكرتنا لسنين طويلة".