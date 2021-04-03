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كرم جبر: لقاءاتنا مع الوزراء لإضافة جسر تواصل بين المسئول والإعلاميين والصحفيين

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القاهرة - سامية سيد - استضاف  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم، د. على المصيلحى وزير التموين في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في ماسبيرو.

 

وقال كرم جبر رئيس المجلس الاعلي للإعلام، إننا نرحب بالدكتور علي مصلحي وزير التموين، للحديث عن استعدادات الوزارة لشهر  رمضان  الفضيل، وسبق وأن قدمنا لقاءات كثيرة مع عدد من الوزراء ليكون هناك جسر تواصل مع الاعلاميين والصحفيين مع المسئولين،  وتم استضافة عدد من الوزراء في المجلس الأعلى للإعلام، لخلق حالة تفاهم بين الإعلاميين والوزراء، واهنئ الرئيس السيسي، والشعب المصرى بحلول شهر رمضان، وربنا يحفظ مصر والمصريين.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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