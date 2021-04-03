شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: لقاءاتنا مع الوزراء لإضافة جسر تواصل بين المسئول والإعلاميين والصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم، د. على المصيلحى وزير التموين في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في ماسبيرو.

وقال كرم جبر رئيس المجلس الاعلي للإعلام، إننا نرحب بالدكتور علي مصلحي وزير التموين، للحديث عن استعدادات الوزارة لشهر رمضان الفضيل، وسبق وأن قدمنا لقاءات كثيرة مع عدد من الوزراء ليكون هناك جسر تواصل مع الاعلاميين والصحفيين مع المسئولين، وتم استضافة عدد من الوزراء في المجلس الأعلى للإعلام، لخلق حالة تفاهم بين الإعلاميين والوزراء، واهنئ الرئيس السيسي، والشعب المصرى بحلول شهر رمضان، وربنا يحفظ مصر والمصريين.