شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب": سياسات أسامة هيكل خلقت صدام وانفصام وكانت ذريعة للقنوات المعادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشأن بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، عن أخطاء مالية وإدارية قد ارتُكبت بالجهتين وتستلزم مساءلة المسئولين عنها، ما دفع اللجنة إلى رفض بيان الوزير.

ورصدت اللجنة فى تقريرها المقرر مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، 18 ملاحظة على بيان الوزير أسامة هيكل، 15 منها تخص وزارة الدولة للإعلام و3 ملاحظات تخص الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.

وكان من بين التقرير ما رصده بشأن أداء وزير الدولة للإعلام، ومن بينها وجود اصطداما وتباعدا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التى استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.

وذكر التقرير أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطنى، ورغم ذلك كان هناك غياب للتنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.

وأكدت اللجنة أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة القنوات الإعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين وغيرها التى تبث برامجها من خلال القمر الصناعى الفرنسى الذى يدور فى نفس مدار القمر المصرى وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصرى بخطورة ما تبثه هذه القنوات.

وأشار التقرير إلى أن هناك قصورا إعلاميا فى إبراز إنجازات الدولة المصرية التى تحققت على أرض الواقع، بالإضافة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوقا للإعلام الإثيوبى على الإعلام المصرى أثناء مفاوضات سد النهضة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعد تقصيرا فى الأداء من جانب الوزارة والوزير يتعين مسائلته عليه سياسيا.