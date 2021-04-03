شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يشارك فى زيارة أعضاء التنسيقية لمحافظ كفر الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في زيارة أعضاء التنسيقية لمحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، بدعوة من النائبة هيام الطباخ.

واستعرض الوفد مع المحافظ خطة عمل المحافظة ومدى تنفيذها على أرض الواقع، كما التقوا بمجموعة من شباب المحافظة لاستعراض آرائهم حول التحديات المختلفة التي تواجه المحافظة.



محمد تيسير مطر



محمد تيسير مطر يشارك فى زيارة أعضاء التنسيقية لمحافظ كفر الشيخ (2)



محمد تيسير مطر يشارك فى زيارة أعضاء التنسيقية لمحافظ كفر الشيخ (4)



محمد تيسير مطر يشارك فى زيارة أعضاء التنسيقية لمحافظ كفر الشيخ (5)