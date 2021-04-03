بالفيديو- بطلة الجمهورية في رفع الأثقال من ذوي الاحتياجات الخاصة تروي تفاصيل الاعتداء عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

كشفت رشا فتح الله عيسى، بطلة الجمهورية في رفع الأثقال لمتحدي الإعاقة، لـ"الخليج 365" تفاصيل اعتداء 3 شباب عليها وسحل زوجها وشقيقها بقرية "ميت جابر" ببلبيس في الشرقية.

وقالت "رشا": "أحد الشباب تنمر علي في البداية، وعندما حاول زوجي منعه، اعتدى عليه الشاب، ودفعه أرضًا".

وأوضحت بطلة الجمهورية في رفع الأثقال لمتحدي الإعاقة، أن الاعتداء طال شقيقها، وأن المتهمين سبوه بأقذع الألفاظ، واعتدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وعصي، وحرر زوجها محضر بالواقعة، وجرى الاهتمام به عقب تواصلهم مع مكتب النائب العام الذي كلف النيابة بالتحقيق في الواقعة.

وقال محمد سعيد عمارة، زوج رشا، إن هناك مشكلة في التعامل مع ذوي الإعاقة، وأزمة تتجدد معهم بصورة دائمة.

وناشد عمارة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لرفع الظلم عنهم وعن ذوي الإعاقة وما يعانونه من تنمر وإهانة.

في السياق ذاته، أشار شقيق رشا، الذي تعرض للاعتداء بدوره وطرحه المتهمين أرضًا، إلى أن مصر دولة القانون لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضيع حق ذوي الإعاقة بها.