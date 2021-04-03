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بالفيديو- كامل الوزير من داخل قطار بالمنيا: "أنا ضهري لزق في الكرسي بطلوا شغل الدهان"

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

وجه الفريق كامل الوزيري، وزير النقل، أثناء زيارته لمحطة قطارات المنيا اليوم السبت، برفع مستوى المقاعد، وتنجيدها، واستخدام الرش بديلًا من الدهان البدائي بالفرشة.

وقال الوزير: "أنا ضهري لزق في الكرسي، الناس هتعمل ايه في الصيف، بطلوا بقى الدهان بالفرشة وركبوا كراسي بتتحل حتى لو هتجيبوها من عربات متخردة، وودها تترش ورجعوها تاني، الناس لازم ترتاح وهي قاعدة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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