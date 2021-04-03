"أنت أقوى من المخدرات".. "إعداد القادة بحلوان" يطلق دورة تدريبية لإعداد القيادات الشبابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ينظم معهد إعداد القادة بحلوان برئاسة الدكتور كريم همام مدير المعهد، الدورة التدريبية لإعداد القيادات الشبابية تحت شعار: "أنت أقوى من المخدرات".

يأتي ذلك بالتعاون مع مركز إعداد القادة بجامعتي بنها وقناة السويس، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق، والدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية، وتحت إشراف وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح الدكتور كريم همام، أن المعهد يسعى دائما إلى إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي.

وتابع: "الشباب هم قاطرة التنمية لذلك ينظم معهد إعداد القادة العديد من الدورات التدريبية للاستفادة منها لرفع كفاءتهم، وتماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر".

وأضاف أن الدورة التدريبية تتضمن مناقشة العديد من المحاور منها: برامج القيادة والمسؤولية، وبرامج إعداد القائد العام، بجانب برامج واستراتيجية صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ونماذج محاكاة للصندوق والمعهد، وكذلك تنفيذ مبادرات داخل جامعتي بنها وقناة السويس.

وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية يوم الاثنين الموافق 5 أبريل 2021 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 أبريل 2021 وذلك بمقر مركز إعداد القادة بجامعتي بنها وقناة السويس.

يُشرف على الدورة التدريبية التي تقام بجامعة بنها الدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة بالجامعة، والدكتور محمد أبوسالم المشرف العام على المركز، كما يشرف على الدورة التدريبية التي تقام بجامعة قناة السويس الدكتور محمد فتوح غنيم مدير المركز.​