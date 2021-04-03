إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل قديم بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 3 أشخاص في انهيار منزل، اليوم السبت، بقرية الظافرية التابعة للوحدة المحلية بقفط، جنوبي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة 3 شباب بكسور وجروح، جراء انهيار

منزل قديم مبني بالطوب اللبن، وجرى فرض كردون حول المنزل حرصًا على سلامة المواطنين والمارة.

وأفاد مصدر بمرفق الإسعاف، إلى أنه جرى نقل مصابين في الواقعة إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، وهم خليل عاشور ٢٦ عامًا، أحمد سليم فريد ٢٣ عامًا، فيما تلقى مصاب ثالث الإسعافات الأولية بمكان الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.