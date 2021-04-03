وزير التموين: حافظنا على ١٧ جنيها لسعر لتر الزيت رغم زيادته عالميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار الزيت ارتفعت عالميا، وأن مصر تستورد زيت خام من ٩٥ إلى ٩٧٪ وبالتالي سيكون في ارتفاع اجباري، وحينما عرضت الأمر على رئيس الوزراء استقررنا على الاستمرار بسعر ١٧ جنيها للتر، مؤكدا أن لدينا ٣.٧ شهر اكتفاء ذاتيا من الزيت.

وتابع خلال الجلسة الحوارية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: في مبادرة عظيمة من الرئيس لتشجيع زراعة المحاصيل الزيتية، أعلنا بالاتفاق مع وزارة الزراعة أننا وشركتنا سنشتري الفول الصويا بـ٨ آلاف جنيه للطن وعباد الشمس بـ٨ آلاف للطن من الحقل.

وواصل: سعر القمح السنوي ٧٢٥ جنيها للأردب، والطن يقف بحوالي ٥ آلاف جنيه، بما يحقق زيادة ٦٧٠ مليون جنيه عن العام الماضي.

وتابع: قواعد زيادة السعر المحلي يتم بناء على قرار رئيس الوزراء بعد دراسة السعر الـ٣ شهور السابقة لإعلان السعر، ثم يتقدم وزير الزراعة بكشف لسعر تكلفة الفدان ثم نرى ضرورة أن يكون هناك عائد جيد للفلاح.

وعن الفول، قال المصيلحي، إننا نغطي ٣٠٪ من احتياجات مصر من الفول، لكن مصر لم تزرع الفول لسنوات بسبب مرض نباتي، وحاليا منعنا تصدير الفول، وبالتالي نستورد من الخارج، ولكن نسمح بتصدير الفولة فوق الـ١٣ مل. ​