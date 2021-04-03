"فايزر" و"بيونتيك" : مدّة فعاليّة لقاحنا ضدّ "كورونا" تتجاوز الـ6 أشهر

اسماعيل عبد الحي - أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية أن لقاحهما المضاد لفيروس كورونا فعال حتى بعد 6 أشهر من التطعيم به.

وقالت "فايزر" و"بيونتيك" أمس الخميس، إن النتائج المحدثة لدراسة أجرتها الشركتان وشملت أكثر من 44 ألف متطوع أظهرت أن مدة فعالية اللقاح تتجاوز 6 أشهر.

وأشارت الشركتان إلى أن اللقاح كان فعالا بنسبة 91% ضد الأعراض المصاحبة للفيروس، وكان أكثر حماية في الوقاية من الأعراض الشديدة.

ومن بين 927 حالة مصابة بالفيروس تم إكتشافها حتى 13 مارس، كان بينها 77 من الذين تلقوا اللقاح و850 منهم تلقوا جرعات وهمية.

كما قالت الشركتان إنه لم تكن هناك مخاوف جدية تتعلق بالسلامة، ويبدو أن اللقاح يعمل أيضا ضد السلالة الجديدة للفيروس المكتشفة في جنوب إفريقيا.

وأعطت بريطانيا والولايات المتحدة الضوء الأخضر لطرح لقاح "فايزر" و"بيونتيك" لحالات الطوارئ أواخر العام الماضي، وفعلت الكثير من الدول الأخرى ذلك. واللقاح مسموح به للأعمار من 16 سنة فما فوق.

وذكرت الشركتان هذا الأسبوع أن اللقاح آمن بشدة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، إستنادا إلى دراسة أجريت على 2260 متطوعا أمريكيا.

روسيا اليوم