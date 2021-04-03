هيئة قناة السويس: ستعبر القناة اليوم بقية السفن المتوقفة ‎

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 03:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت هيئة قناة السويس إن السفن التي لا تزال متوقفة في الممر المائي المصري بعد جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن ستعبر مجرى القناة اليوم السبت وإن نتائج التحقيق في الحادث ستُعلن قريبا.

وأضاف أسامة ربيع رئيس الهيئة أن من المتوقع أن تعبر 85 سفينة القناة من الاتجاهين اليوم، مشيرا إلى أن هذا العدد يتضمن آخر 61 سفينة من بين 422 سفينة كانت متوقفة في انتظار العبور بعد تعويم السفينة الجانحة يوم الإثنين، وقال إن ذلك سينهي تكدس السفن الذي حدث خلال الأزمة.

وكان تعطل الحركة في القناة قد أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في الممر التجاري الحيوي يوم 23 آذار/مارس واستغرقت فرق الإنقاذ المتخصصة قرابة أسبوع لتحريكها بعد عمليات حفر وتكريك مكثفة وأعمال قطر متكررة.

وبدأت الهيئة تحقيقا يوم الأربعاء لمعرفة سبب جنوح السفينة في قناة السويس وتعطيل الممر المائي لمدة ستة أيام حسبما قال ربيع لقناة إم.بي.سي مصر الخاصة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وأضاف: ”التحقيق شغال كويس… وهياخد له يومين كمان ونقول النتائج إن شاء الله“.