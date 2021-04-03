وكالة الأدوية البريطانية: وفاة سبعة أشخاص تلقوا لقاح “أسترازينيكا” بجلطات دموية

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وكالة الأدوية البريطانية، اليوم السبت، أن سبعة أشخاص تلقوا لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس “كورونا”، توفوا بسبب جلطات دموية، من إجمالي ثلاثين حالة تم تسجيلها حتى الآن.

وقالت الوكالة إنها تلقت حتى 24 مارس المنصرم، تقارير تفيد بتسجيل 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي وثماني حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية، من إجمالي 18,1 مليون جرعة تم إعطاؤها.

وأوضحت الهيئة التنظيمية في بريطانيا أن التقارير الثلاثين عن تجلط الدم التي قدمها مسعفون أو أفراد من الجمهور عبر موقع إلكتروني حكومي، جاءت بعد إعطاء 18,1 مليون جرعة من اللقاح في البلاد، في حين لم تعلن أي معلومات عن حدوث جلطات دموية بعد تلقي لقاح “فايزر/بايونتيك”.

وعلقت هولندا، أمس الجمعة، التطعيم بجرعات “أسترازينيكا” للذين تقل أعمارهم عن ستين عاما، بعد خمس حالات جديدة بين النساء، توفيت إحداهن، في حين اتخذت ألمانيا قرارا مماثلا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويفترض أن تعلن وكالة الأدوية الأوروبية التي ذكرت من قبل أن لقاح “أسترازينيكا” آمن، شأنها شأن منظمة الصحة العالمية، نصائح محدثة بشأن هذه المشكلة في السابع من أبريل.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية مجددا، يوم الأربعاء الماضي، إنها تعتقد أن اللقاح آمن وأن الخبراء لم يجدوا أي عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو التاريخ الطبي.