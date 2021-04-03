المغرب التطواني يسعى إلى الانعتاق من الرتب الأخيرة وبرشيد يبحث عن الفوز لإزاحة آسفي من مركزه الرابع

جدة - عبدالحي حسين - تستكمل، اليوم السبت، مباريات الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية في قسمها الأول، بإجراء ثلاث مباريات، حيث يواجه المغرب التطواني نظيره نهضة الزمامرة، فيما يرحل شباب المحمدية لمقابلة الدفاع الحسني الجديدي، بينما يستقبل يوسفية برشيد نظيره مولودية وجدة.

ويسعى فريق المغرب التطواني إلى تحقيق الانتصار لتحسين مركزه، والانعتاق من الرتب الأخيرة، التي لاحقته منذ بداية الموسم، فيما يطمح نهضة الزمامرة إلى العودة بالنقاط الثلاث، لتجاوز الرتبة الأخيرة، التي بقي فيها طويلا، إذ يخوله الفوز الصعود بمركز، ومنح صفه الأخير إلى سريع واد زم، الذي خسر، أمس الجمعة، أمام حسنية أكادير بثلاثة أهداف لهدف.

ويحتل المغرب التطواني الرتبة 13 بتسع نقاط، فيما يوجد نهضة الزمامرة في المركز الأخير بست نقاط.

وفي مباراة ثانية، يطمح شباب المحمدية إلى تحقيق الفوز، والابتعاد أكثر عن الرتب الأخيرة، التي من الممكن أن ينزل إليها الفريق في حالة الخسارة اليوم، فيما يبحث الدفاع الحسني الجديدي عن انطلاقة جيدة بعد التوقف الدولي، لإيجاد طريقة لعب تخول له العودة إلى الانتصارات، بغية الانعتاق من أسفل الترتيب، الذي لا يليق بالفريق.

ويحتل الدفاع الحسني الجديدي الرتبة 14 بتسع نقاط، فيما يوجد شباب المحمدية في الصف العاشر بعشر نقاط.

وتختتم مباريات، اليوم، بلقاء يوسفية برشيد، ومولودية وجدة، حيث يسعى الأول إلى تحقيق الفوز، للالتحاق بصفوف المقدمة، إذ سيخوله الفوز إزاحة أولمبيك آسفي من مركزه الرابع، فيما يطمح الثاني إلى العودة من برشيد بالنقاط الثلاث، لتحسين مركزه، والهروب أكثر من الرتب الأخيرة.

ويوجد يوسفية برشيد في المركز التاسع بـ12 نقطة، فيما يحتل مولودية وجدة الرتبة 11 بعشر نقاط.