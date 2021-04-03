منصف المرزوقي: السياسة تقف حجر عثرة أمام الاندماج المغاربي

جدة - عبدالحي حسين - قال منصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، إن العامل السياسي يقف “حجر عثرة في وجه الاندماج المغاربي”، مؤكدا أن الاندماج بين الشعوب المغاربية واقع حاصل لا يمكن أن يقف في وجهه أي أحد.

وأضاف المرزوقي، خلال مشاركته في ندوة، نظمتها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في طنجة، اليوم السبت، بعنوان: “منارات المتوسط: فرص الاندماج في بحر التحديات”، أن الاندماج المغاربي “واقع حاصل، لكن العمل السياسي يلعب دورا سلبيا منذ أكثر من 30 سنة ويعطل هذا الاندماج الطبيعي والضروري”.

واستدرك الرئيس التونسي الأسبق، وقال: “لكن رغم تعطيله، لا يمكن أن يمنعه بين الشعوب لأن العلاقات بين الإخوة الجزائريين والمغاربة متواصلة لن يقف بينهم أي عائق، والأمر نفسه بالنسبة إلى ليبيا، وتونس”.

وبين المرزوقي: “الاندماج للأسف الشديد معطل الآن، والسياسة تلعب دورا سلبيا، بينما المطلوب منها أن يكون دورها إيجابيا، وتعمل على تسريع هذا الاندماج، وتقنينه، وتنظيمه، ليعطي أكله في أسرع وقت ممكن”.

وأكد المرزوقي أن الاندماج “حاصل لن يمنعه أحد، والثقافة المتوسطية موجودة، منذ 2000 سنة، ولن يقف أمامها أحد”، معتبرا تناول الندوة لهذا الموضوع يمثل “حالة وعي تعني بأن المسار يجب أن نسرع به، لأن هناك تحديات، ومشاكل تقتضي أن نسرع الاندماج لحلها”.