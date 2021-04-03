المصارع المغربي زياد أية إكرام يضمن تأهله إلى أولمبياد طوكيو

جدة - عبدالحي حسين - تأهل المصارع المغربي زياد أية إكرام، في وزن 77 كلغ، إلى أولمبياد طوكيو، أمس الجمعة، وذلك في أعقاب اليوم الأول من فعاليات الدورة الترشيحية لمنطقتي إفريقيا، وأوقيانوسيا، المقامة في مدينة الحمامات التونسية، التي خصصت لمنافسات المصارعة الرومانية.

وشهد اليوم الأول تأهل مصارعين عرب من مختلف الدول، إذ ضمن أربع مصارعين تونسيين، أمس، تأهلهم إلى أولمبياد طوكيو، ويتعلق الأمر بكل من أمجد معافي، وهيكل عاشوري، وسليمان نصر، وأمين قنيشي.

كما تأهل إلى الأولمبياد المصريان، هيثم محمود فهمي في وزن 60 كلغ، ومحمد مصطفى متولي في وزن 87 كلغ، والجزائري عبد الملك مرابط في وزن 67 كلغ، والبشير سيد ازارة في وزن 87 كلغ، وعبد الكريم فرقات في وزن 60 كلغ.