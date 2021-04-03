بسبب “تجلط دموي نادر”.. وفاة 7 بريطانيين بعد استخدام لقاح أسترازينيكا 

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم السبت، وفاة 7 أشخاص بسبب “تجلط دموي نادر”، بعد استخدام لقاح أكسفورد – أسترازينيكا، المضاد لفيروس كورونا.

وجاء ذلك، بحسب ما نقلته، اليوم، هيأة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا.

وقالت الوكالة ذاتها إن 7 أشخاص توفوا بسبب “جلطات دموية نادرة”، بعد تلقيهم لقاح أكسفورد – أسترازينيكا في المملكة المتحدة.

وبحسب ما نقلته “بي بي سي”، فإن 30 شخصا أصيبوا بجلطات دموية من أصل 80 مليونا تلقوا اللقاح حتى 24 مارس الماضي.