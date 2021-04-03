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بسبب “تجلط دموي نادر”.. وفاة 7 بريطانيين بعد استخدام لقاح أسترازينيكا 

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عبد الله التجاني 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم السبت، وفاة 7 أشخاص بسبب “تجلط دموي نادر”، بعد استخدام لقاح أكسفورد – أسترازينيكا، المضاد لفيروس .

وجاء ذلك، بحسب ما نقلته، اليوم، هيأة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا.

وقالت الوكالة ذاتها إن 7 أشخاص توفوا بسبب “جلطات دموية نادرة”، بعد تلقيهم لقاح أكسفورد – أسترازينيكا في المملكة المتحدة.

وبحسب ما نقلته “بي بي سي”، فإن 30 شخصا أصيبوا بجلطات دموية من أصل 80 مليونا تلقوا اللقاح حتى 24 مارس الماضي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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